無照開牙醫診所非法執業18年 設備全沒收男慘遭起訴

高雄52歲陳姓男子未取得合法牙醫師資格，卻在自家大樓擺設相關牙科診療設備，替病患看診長達將近18年，直到被高雄市政府衛生局人員稽查此事才曝光。檢方認陳男涉犯非法執行醫療業務罪嫌，將他依法起訴並沒收扣案設備，另追徵非法所得。

起訴書指出，陳男明知未取得合法牙醫師資格，不得擅自執行牙醫醫療業務，竟然在2004年起，在高雄市燕巢區中興路的住家大樓擅自擺設牙科治療椅、口鏡、夾子、齒模土、咬合器、石膏粉、包埋盒等設備，替不特定人進行醫療業務。

直到今年1月14日上午9時許，陳男替病患安裝假牙時，遇市府衛生局人員前往稽查，撞見他擅自執行牙醫師業務，還收取現金牟利，才讓非法執行醫療業務的事情曝光。