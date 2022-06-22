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蒙古馬深夜在路旁吃消夜 警員認出是「校馬」牽牠回家
基隆市八斗國小飼養的蒙古馬「巧克力」，疑因馬廄的門鎖沒栓好，溜出學校吃消夜。員警認得這匹馬，當時學校沒人留守，協助牽回馬廄，白天再通知校方多留意，以免牠再次逛大街，到路上遊盪。
基隆警二分局今早表示，八斗子分駐所警員柯仁偉、楊子賢和實務訓練生邱宜庭，昨天深夜巡經轄區八斗國小附近時，看見有匹馬兒在路上遊盪。
八斗國小飼養蒙古馬多年，警員認得牠。當時巧克力靜靜的在啃食路旁雜草，像是在吃消夜。
員警將蒙古馬牽回八斗國小馬廄休息，今早再通知學校巧克力溜出去的事。校方得知巧克力又偷跑出去，覺得好氣又好笑。校方也感謝員警幫忙，將牠帶回來。否則學生上課發現巧克力不見了，肯定會很難過。
八斗國小飼養巧克力，緣自多年前學區內有名施姓家長喜歡馬，3歲女兒看了與馬有關的動畫電影，也喜歡上馬，便用約10萬元買下6歲的「蒙古馬」。施男原本把馬留在馬場飼養，後來看到離家不遠的八斗國小操場寬闊，詢問學校把馬養在校園的可行性，雙方一拍即合，這匹蒙古馬便成了「校馬」，師生票選後取名巧克力。
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