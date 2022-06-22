蒙古馬深夜在路旁吃消夜 警員認出是「校馬」牽牠回家

基隆市八斗國小飼養的蒙古馬「巧克力」，疑因馬廄的門鎖沒栓好，溜出學校吃消夜。員警認得這匹馬，當時學校沒人留守，協助牽回馬廄，白天再通知校方多留意，以免牠再次逛大街，到路上遊盪。

基隆警二分局今早表示，八斗子分駐所警員柯仁偉、楊子賢和實務訓練生邱宜庭，昨天深夜巡經轄區八斗國小附近時，看見有匹馬兒在路上遊盪。

八斗國小飼養蒙古馬多年，警員認得牠。當時巧克力靜靜的在啃食路旁雜草，像是在吃消夜。

員警將蒙古馬牽回八斗國小馬廄休息，今早再通知學校巧克力溜出去的事。校方得知巧克力又偷跑出去，覺得好氣又好笑。校方也感謝員警幫忙，將牠帶回來。否則學生上課發現巧克力不見了，肯定會很難過。