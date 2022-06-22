悲劇！照顧弱勢妻身心俱疲 人夫衝動想讓她「解脫」

台中徐姓男子長期照顧有中度精神障礙的劉姓妻子，他身心俱疲一時衝動拿相關藥品逼對方喝下，導致劉馬上嘔吐送醫，但徐還追到急診室揚言要繼續灌妻子藥，警方緊急尋人逮捕徐，他犯後均自白坦承，檢察官以他身心困頓，偵結依殺人罪嫌起訴，向法院求量處適當之刑。

檢警調查，徐男（59歲）今年5月22日早上9點多跑到附近的商行購買商品回家摻水調和裝瓶，再拿給劉姓妻子逼她喝下，劉雖然害怕但無奈只能聽從老公指示，未料一飲而下馬上嘔吐。

劉婦隨即身體不適送醫住院搶救，未料徐男殺害妻子意念堅決，竟還到醫院在急診室內揚言要再去買藥強迫灌飲妻子，醫院人員聽聞擔心劉恐遭不測馬上報警。

轄區警方獲報附近四處訪查，最後果然真的在一間農藥行找到他，徐男也坦承逼老婆喝下藥，送醫後他又打算再買繼續殺害對方，警方認為當下情形急迫、徐嫌疑重大，先逕行拘提徐後再向台中地檢署聲請補發拘票、解送。

檢方認為，徐男犯後均坦承，並有搜索扣得犯罪相關證物，另也有劉婦就診住院證明、家暴通報紀錄佐證。

檢方認為徐犯嫌明確偵結依殺人未遂罪嫌起訴他，但也請法院審酌，徐長期照顧有中度精神障礙的妻子，身心困頓，一時情緒失控才觸犯殺人重罪，所幸劉緊急送醫未死亡，請求量處適當之刑，以求刑當期罰。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980