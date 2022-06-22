快訊

網家獲利衰退 董事長詹宏志：今年不改善 我薪資變成0

史丹佛研究：新冠腦霧與化療腦相似 即便輕症也會在大腦引起發炎反應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悲劇！照顧弱勢妻身心俱疲 人夫衝動想讓她「解脫」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子長期照顧有中度精神障礙的劉姓妻子，他身心俱疲一時衝動拿相關藥品逼對方喝下，導致劉馬上嘔吐送醫，但徐還追到急診室揚言要繼續灌妻子藥，警方緊急尋人逮捕徐，他犯後均自白坦承，檢察官以他身心困頓，偵結依殺人罪嫌起訴，向法院求量處適當之刑。

檢警調查，徐男（59歲）今年5月22日早上9點多跑到附近的商行購買商品回家摻水調和裝瓶，再拿給劉姓妻子逼她喝下，劉雖然害怕但無奈只能聽從老公指示，未料一飲而下馬上嘔吐。

劉婦隨即身體不適送醫住院搶救，未料徐男殺害妻子意念堅決，竟還到醫院在急診室內揚言要再去買藥強迫灌飲妻子，醫院人員聽聞擔心劉恐遭不測馬上報警。

轄區警方獲報附近四處訪查，最後果然真的在一間農藥行找到他，徐男也坦承逼老婆喝下藥，送醫後他又打算再買繼續殺害對方，警方認為當下情形急迫、徐嫌疑重大，先逕行拘提徐後再向台中地檢署聲請補發拘票、解送。

檢方認為，徐男犯後均坦承，並有搜索扣得犯罪相關證物，另也有劉婦就診住院證明、家暴通報紀錄佐證。

檢方認為徐犯嫌明確偵結依殺人未遂罪嫌起訴他，但也請法院審酌，徐長期照顧有中度精神障礙的妻子，身心困頓，一時情緒失控才觸犯殺人重罪，所幸劉緊急送醫未死亡，請求量處適當之刑，以求刑當期罰。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

徐照顧弱勢的妻子身心俱疲，一時衝動拿藥物朝她灌飲，檢方依殺人未遂罪嫌起訴徐。示意圖／ingimage
徐照顧弱勢的妻子身心俱疲，一時衝動拿藥物朝她灌飲，檢方依殺人未遂罪嫌起訴徐。示意圖／ingimage

殺人 家暴

延伸閱讀

人夫野戰小三招認「做到睪丸發炎」 元配提告獲賠35萬

木曜女神差點親上人夫！正宮說話了

女網友和人夫約會偷情7次 要賠元配30萬

人夫小三裸身上下交疊緊貼對坐 法院：難認有性器接合

相關新聞

老議長劉火旺之子與看護昨葬身火窟 家人哀痛配合相驗

台中市南區復興路三段透天民宅昨天火警，九旬屋主劉清標是四屆老議長劉火旺之子，與越南籍女看護葬身火窟，劉妻與女子從二樓窗台...

台中民宅大火 老議長劉火旺之子及外傭無呼吸心跳

台中市南區復興路、民生路一棟民宅在今天晚間9時許傳出火警，警、消到場時，現場2樓濃煙竄出，有2名住戶從2樓窗台墜落，另有...

無照開牙醫診所非法執業18年 設備全沒收男慘遭起訴

高雄52歲陳姓男子未取得合法牙醫師資格，卻在自家大樓擺設相關牙科診療設備，替病患看診長達將近18年，直到被高雄市政府衛生...

蒙古馬深夜在路旁吃消夜 警員認出是「校馬」牽牠回家

基隆市八斗國小飼養的蒙古馬「巧克力」，疑因馬廄的門鎖沒栓好，溜出學校吃消夜。員警認得這匹馬，當時學校沒人留守，協助牽回馬...

悲劇！照顧弱勢妻身心俱疲 人夫衝動想讓她「解脫」

台中徐姓男子長期照顧有中度精神障礙的劉姓妻子，他身心俱疲一時衝動拿相關藥品逼對方喝下，導致劉馬上嘔吐送醫，但徐還追到急診...

影／ 大鵬灣凌晨翻車駕駛開溜 醉男到案辯是返家後喝的

屏東縣東港警分局昨天凌晨獲報大鵬灣濱灣道路上有輛翻覆轎車，卻不見駕駛，警方調閱路口監視器釐清並以車追人，20歲鄭姓駕駛在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。