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影／ 大鵬灣凌晨翻車駕駛開溜 醉男到案辯是返家後喝的

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港警分局昨天凌晨獲報大鵬灣濱灣道路上有輛翻覆轎車，卻不見駕駛，警方調閱路口監視器釐清並以車追人，20歲鄭姓駕駛在案發近5小時後到案說明，酒測值達0.31。

鄭男辯稱是為閃避野狗失控撞上護欄，翻車後自行脫困步行返家，因心情不好喝了點酒；警方調閱行車記錄器畫面未發現野狗，訊後依公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

東港派出所昨天凌晨2時30分接獲報案，指大鵬灣環灣道路上有輛轎車翻覆橫躺道路中間，車內無人也不見駕駛，警方獲趕往現場擺放三角錐管制現場，也擔心是否有行車糾紛或酒後駕車等情事，調閱路口監視器畫面並以車追人，查出駕駛是住東港鎮的鄭姓男子。

鄭姓男子上午7時12分由家人陪同到東港派出所說明，警方實施酒測，酒測值高達0.31；他向警方表示，開車返家行經大鵬灣環灣道路時，因看到野狗才失控自撞右側護欄，車輛翻覆後自行脫困，想天亮再來處理翻車，步行10多分鐘回家，因心情不好喝了酒。警方表示，鄭辯稱是車輛自撞後才返家飲酒，但說辭難以相信，案依公共危險罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長張世儒說，請駕駛朋友酒後勿貪ㄧ時之便造成悲劇發生，呼籲民眾應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」。警方將落實「酒駕零容忍」執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，持續加強取締酒後駕車，以減少酒駕事故發生，確實維護交通安全與維護民眾生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東東港大鵬灣濱灣道路上有輛翻覆轎車，卻不見駕駛，警方調閱路口監視器釐清並以車追人。記者潘欣中／翻攝
屏東東港大鵬灣濱灣道路上有輛翻覆轎車，卻不見駕駛，警方調閱路口監視器釐清並以車追人。記者潘欣中／翻攝

東港 大鵬灣 酒駕

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