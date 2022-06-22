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與家人口角離家失蹤3天 警、搜救人員檳榔園尋獲婦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣鄭姓婦人與家人發生口角，19日半夜離家出去，家人報案，竹崎警分局動員中華搜救總隊、義警，在梅山鄉安靖山區展開地毯式搜尋，3天後，終於在昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人，所幸身體無明顯外傷，交家人帶回家。

鄭姓婦人對警方詢問失蹤離家去處？如何生活？都不願回答，警方說，鄭婦疑有精神情緒困擾，騎機車離家，兒子向民雄派出所報案失蹤，警方根據手機定位在竹崎警分局轄區，交竹崎警分局協尋，鄭婦無失智，身上有帶乾糧，躲在檳榔園。

家人心急如焚，竹崎警分局大南所員警展開搜尋，調閱監視器，但都未發現婦人及騎乘機車，也查無該車行進軌跡，只能土法鍊鋼，動員中華搜救總隊、義警與警方共同在安靖山區展開地毯式搜尋。

3天後，終於在昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人，所幸身體無明顯外傷，意識清楚，立即通知家屬前來領回，家屬十分感激警方鍥而不捨，幫他們找回親人。

嘉義縣鄭姓婦人19日半夜離家出去，家人報案，竹崎警分局動員中華搜救總隊、義警，在梅山鄉安靖山區展開地毯式搜尋，3天後，昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人。記者魯永明／翻攝
嘉義縣鄭姓婦人19日半夜離家出去，家人報案，竹崎警分局動員中華搜救總隊、義警，在梅山鄉安靖山區展開地毯式搜尋，3天後，昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人。記者魯永明／翻攝
嘉義縣鄭姓婦人19日半夜離家出去，家人報案，竹崎警分局動員中華搜救總隊、義警，在梅山鄉安靖山區展開地毯式搜尋，3天後，昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人。記者魯永明／翻攝
嘉義縣鄭姓婦人19日半夜離家出去，家人報案，竹崎警分局動員中華搜救總隊、義警，在梅山鄉安靖山區展開地毯式搜尋，3天後，昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人。記者魯永明／翻攝
嘉義縣鄭姓婦人19日半夜離家出去，家人報案，竹崎警分局動員中華搜救總隊、義警，在梅山鄉安靖山區展開地毯式搜尋，3天後，昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人。記者魯永明／翻攝
嘉義縣鄭姓婦人19日半夜離家出去，家人報案，竹崎警分局動員中華搜救總隊、義警，在梅山鄉安靖山區展開地毯式搜尋，3天後，昨天下午5點在安靖村樟普寮旁檳榔園，尋獲鄭姓婦人。記者魯永明／翻攝

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