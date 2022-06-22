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影／遭看門狗撲咬！台電人員怒持棍棒追打、狠砸石頭
有台電人員21日下午前往桃園新屋某住宅進行維護時，遭到住戶飼養在騎樓的黑狗撲咬，工作人員一氣之下，拿著工作用的棍棒追打、丟石頭砸狗，另一名台電人員也跑來撿石頭丟狗。影片曝光後引發網友熱議，有人認為這是「虐待動物」，但也有人說「被狗咬到，主人有責任吧」。
畫面中可以看到，一輛台電工程車停在住宅前，工作人員下車準備進行維護時，突然有一隻被鐵鍊綁住的黑狗從後方突襲撲咬，台電人員嚇到立刻往旁邊跳開。只見台電人員事後拿著工作用的棍棒追打狗狗，還拿石頭砸，嚇得黑狗跳出矮牆躲到外面菜園中，但維修員仍不肯罷手，追上去拿棍棒揮打數下才離開，沒多久另一名台電人員也跑來撿石頭攻擊，但監視器沒拍到有沒有砸到狗狗。
影片曝光後引發網友熱議，有人認為「是想打死狗？狗狗有怎樣嗎」、「台電到底是維修還是打狗」、「嚇阻就夠了，何必咄咄相逼」；也有人認為「繩子綁太長，飼主有責任」、「無故亂咬人的白目狗」、「萬一小孩走過去就悲劇了」。
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