聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國女網友「滿嘴愛」 七旬老翁急匯款機票錢險遭詐
74歲郭姓老翁透過臉書結識自稱住在韓國的女網友，以為飛來異國艷福，昨天中午直奔銀行欲匯款，要代墊機票錢讓女網友飛來台灣，行員察覺有異，報台南市警二分局警員及時勸阻，警員提醒他「「你的韓國愛人怎都用簡體中文字與你聯繫？」，拆穿騙局，老翁才從情海中驚醒，保住1萬5千元。
郭姓老翁在臉書上認識一名女網友並加LINE互稱愛人，女子以甜言蜜語、溫柔攻勢取得老翁信任後，表示要從韓國來到台灣見面，與他共同生活，但需老翁先行匯款美金500元（約新台幣1萬5000元）的機票錢至其海外指定帳戶。
郭不疑有他，昨天中午12點多，前往台南市忠義路銀行欲臨櫃匯款時，經行員關懷提問匯款原因並通知警方前往處理。
郭見民權派出所警員到場，堅信韓國愛人是真心愛自己的，且出示通訊內容都是「在一起」、「照顧你」、「把我的錢給你」等甜言蜜語，左一句「愛人」、右一句「愛你」，巡佐李庚隆、警員凃明誠當場請郭冷靜思考，質問「你的韓國愛人怎都用簡體中文字與你聯繫？」，再開導說明此為詐騙慣用伎倆，並將各類被詐騙的報導讓其觀看，老翁才從情海中驚醒。
台南市警二分局表示，詐騙方式層出不窮，交友軟體充斥詐騙陷阱，民眾如遇到對方要求借錢或投資時，務必要提高警覺，應秉持「匯錢、買點數免談」的原則，以免傷財又傷心，若有任何疑問應立即撥打165反詐騙專線諮詢或110電話查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言