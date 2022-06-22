韓國女網友「滿嘴愛」 七旬老翁急匯款機票錢險遭詐

74歲郭姓老翁透過臉書結識自稱住在韓國的女網友，以為飛來異國艷福，昨天中午直奔銀行欲匯款，要代墊機票錢讓女網友飛來台灣，行員察覺有異，報台南市警二分局警員及時勸阻，警員提醒他「「你的韓國愛人怎都用簡體中文字與你聯繫？」，拆穿騙局，老翁才從情海中驚醒，保住1萬5千元。

郭姓老翁在臉書上認識一名女網友並加LINE互稱愛人，女子以甜言蜜語、溫柔攻勢取得老翁信任後，表示要從韓國來到台灣見面，與他共同生活，但需老翁先行匯款美金500元（約新台幣1萬5000元）的機票錢至其海外指定帳戶。

郭不疑有他，昨天中午12點多，前往台南市忠義路銀行欲臨櫃匯款時，經行員關懷提問匯款原因並通知警方前往處理。

郭見民權派出所警員到場，堅信韓國愛人是真心愛自己的，且出示通訊內容都是「在一起」、「照顧你」、「把我的錢給你」等甜言蜜語，左一句「愛人」、右一句「愛你」，巡佐李庚隆、警員凃明誠當場請郭冷靜思考，質問「你的韓國愛人怎都用簡體中文字與你聯繫？」，再開導說明此為詐騙慣用伎倆，並將各類被詐騙的報導讓其觀看，老翁才從情海中驚醒。