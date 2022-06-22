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老議長劉火旺之子與看護昨葬身火窟 家人哀痛配合相驗
台中市南區復興路三段透天民宅昨天火警，九旬屋主劉清標是四屆老議長劉火旺之子，與越南籍女看護葬身火窟，劉妻與女兒從二樓窗台墜落，倖免於難，劉家在當地是望族，鄰居得知意外都很傷心，因女看護有母親住彰化，警方正在聯絡，以利今日檢察官後續相驗程序。
火警造成劉清標與越南籍女看護喪生，警方已通知劉清標的兒子協助後續檢察官相驗程序，因為女看護的母親住在彰化，警方也將聯絡女看護的母親到台中殯儀館，協助認屍及後續相驗程序，劉清標兒子因沒有與父母同住，昨天火警發生時，是經由鄰居告知才趕回現場，不知起火原因。
據查，昨天晚間9時許，火警發生時劉清標（90歲）與越南籍女看護（31歲）受困在透天厝三樓，劉妻（82歲）與女兒（59歲）在二樓窗台待援，消防隊到場時，一、二樓已有火光竄出，劉妻與女兒為了逃生，從二樓窗台墜落受傷，幸意識清楚，無生命危險，不過劉與看護被救出時，已無生命跡象，送醫不治。
南區長春里長林姍如說，劉清標是地方望族，父親劉火旺曾任4屆議長，早年曾留學日本，擔任過明德中學董事長、欣中瓦斯董事長，在中部政界、商界、教育界素有名望，家中還有另名孫女同住，火警發生時，剛好外出去教舞蹈課，逃過一劫。
台中市第七救災救護大隊組長簡惟濱說，到場時一、二樓已竄出火苗，屋內堆放很多雜物，一至三樓都有堆積雜物狀況，尤其三樓，劉清標與看護是在三樓前半段的房間被發現，已無生命跡象，從樓梯口到房間約1、20公尺，因雜物堆積，花了一些時間才找到人，是否因房屋老舊導致電線走火或其他原因，仍需火調科後續調查釐清。
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