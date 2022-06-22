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警察集體開假單貪汙 新北檢聲押14人、7人是員警

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不理警告「有人在看你喔」 他照偷土地公的錢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

40歲的羅姓男子去年以釣魚手法，在苗栗縣竹南鎮一家廟宇竊取香油錢就逮，今年6月13日到苗栗市土地廟，無視廟方監視器錄影的告示重施故計，過程被全都錄，警方循線查獲他與同夥楊姓男子，案依竊盜罪嫌今天函送偵辦。

苗栗警察分局網路巡邏，發現苗栗市一座土地公廟香油錢遭竊，監視畫面顯示一名男子6月13日下午1點多，步行進入廟內，雙手合十假意拜拜，眼神卻緊盯著功德箱，趁四下無人之際，以釣魚手法涉嫌竊取功德箱內香油錢。

警方主動聯繫廟方，以犯案手法過濾，鎖定羅男專挑舊式未設擋板的功德箱下手，羅男13日下午得手後，步行至土地公廟旁，乘坐楊男（43歲）騎乘的機車離開，警方以車追人，20日查緝2人到案，今天依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局呼籲民眾如發現可疑人、事、物時，可提供情報，或立即撥打110電話向警方報案，在警民雙方的合作下，共同維護地區治安環境。

羅姓男子今年6月13日到苗栗市土地廟，無視廟方監視器錄影的告示以釣魚方戈，涉嫌竊取功德箱內春油錢，警方循線逮人。圖／民眾提供
羅姓男子今年6月13日到苗栗市土地廟，無視廟方監視器錄影的告示以釣魚方戈，涉嫌竊取功德箱內春油錢，警方循線逮人。圖／民眾提供
羅姓男子今年6月13日到苗栗市土地廟，無視廟方監視器錄影的告示以釣魚方戈，涉嫌竊取功德箱內春油錢，警方循線逮人。圖／民眾提供
羅姓男子今年6月13日到苗栗市土地廟，無視廟方監視器錄影的告示以釣魚方戈，涉嫌竊取功德箱內春油錢，警方循線逮人。圖／民眾提供

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