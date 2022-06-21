台中民宅大火 老議長劉火旺之子及外傭無呼吸心跳

台中市南區復興路、民生路一棟民宅在今天晚間9時許傳出火警，警、消到場時，現場2樓濃煙竄出，有2名住戶從2樓窗台墜落，另有90歲劉姓屋主與35歲外籍看護受困火場3樓，消防員發現時，2人時已無呼吸心跳，送醫搶救中，其中1人為台中市4屆老議長劉火旺之子。起火原因仍待調查。

另外，劉姓屋主82歲妻子、58歲女兒原本在2樓窗台待援，後來從窗台墜落到1樓，送衛福部台中醫院急救。醫院表示，初步檢視1人有小挫傷，另1人腰部拉傷，2人沒有生命危險，還在急診檢查中。

火災發生後，有目擊者表示，民宅1樓起火。南區長春里長林姍如說說，屋主是地方望族，1樓沒有堆積雜物，家中還有1名孫女，火警發生時，剛好外出去教舞蹈課。消防局表示，起火原因仍待調查。

林姍如說，屋主劉清標是台中市4屆老議長劉火旺之子，早年曾留學日本，擔任過明德中學董事長、欣中瓦斯董事長，在中部政界、商界、教育界素有名望。

台中市消防局勤指中心在今天晚間9時58分獲報，南區復興路一棟民宅發生火警，消防局7大隊組長簡惟濱說，消防員到場時火舌已從2樓竄出，屋內1、2、3、4樓都堆放雜物，屋主與外籍看護受困3樓房間內，因樓梯口到房間的雜物太多，花很多時間才找到，找到2人時已無呼吸心跳，起火原因要等鑑識結果才知道。警方初步調閱附近監視器，暫無人為縱火跡象。

簡惟濱說，3樓雜物尤其多，受困2人在住宅前半段的房間，但從樓梯口到房間有1、20公尺，堆放很多雜物，花費不少時間才找到，1樓也堆放雜物，但現場昏暗看不清楚。

消防員表示，屋主妻子、女兒在2樓窗台待援，到消防員已架梯爬上去，但還沒接近到人，兩人就跳下來，火舌、濃煙也從窗台竄出；家屬說3樓有老先生與外勞受困，消防員撲滅2樓火勢後，再攻上3樓搜索，4樓以鐵皮搭建，也已全面燃燒。