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旗津造船廠工人墜落不治 勞檢勒令停工將雇主送辦

中央社／ 高雄21日電

高雄旗津造船廠今天發生工安意外，趙姓工人作業時墜落船艙送醫不治，高市勞檢處初查，雇主未在高度2公尺以上工作場所開口設置護欄等防護設備，已勒令停工將雇主送辦。

高雄市政府勞工局晚間發布訊息指出，元得財公司執行漁船舵機艙除鏽作業時，下午3時30分許發生工安意外，趙姓工人行經漁艙時，從艙口蓋不慎墜落至高低差約3公尺艙底，經送醫急救仍不治。

勞工局初步調查，雇主對於高度在2公尺以上工作場所開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，未設置適當強度護欄、護蓋等防護設備，違反職安法第6條第1項。

勞工局勞檢處獲報後派員查察，現場處以停工處分，並依法將雇主移送司法偵辦。同時派員辦理家屬慰助事宜。

旗津中和造船廠趙姓工人下午跌落船艙，高雄港務消防隊出動3車5人前往搶救，人車抵達現場後，進入船艙將傷者移至甲板急救，但工人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），隨後送往阮綜合醫院急救，但仍於5時許宣告不治。

勞工局 工安 勞檢 高雄市

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