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新北傳工安意外！工地吊車吊臂折斷壓死工人 還造成板橋大停電
新北板橋區滿平街一處新建工地今天晚上驚傳工安意外，工地吊車進行鋼筋吊掛作業，疑因吊載鋼筋過重致吊臂折斷，工人許姓男子遭折斷吊臂壓中救出送醫仍宣告不治。這起意外還造成工地鄰近地區大停電及號誌故障，經台電人員全力搶修已於晚間7時30分恢復正常供電。
新北市板橋區滿平街溪州公園旁一處新建工程工地，今晚6時14分發生一起工地意外，由駕駛黃姓男子（63歲）操作大型吊車進行鋼筋吊掛作業，疑因吊載鋼筋過重導致吊臂不堪負荷折斷，工人許男（52歲）因閃避不及當場被壓在倒下的吊臂下方，6時55分經消防人員救出時已無生命跡象，緊急送亞東醫院搶救仍宣告不治，確實意外發生原因現由警方調查釐清中。
而吊車斷掉的吊臂也將一旁高壓電線扯斷，造成板橋區篤行路三段、滿平街、滿平二街一帶大停電及號誌故障，現場由警力實施交控並維持下班車流交通秩序，經台電人員緊急搶修，於晚上7時30分恢復供電，各道路號誌經查報均已恢復正常運作。
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