新北傳工安意外！工地吊車吊臂折斷壓死工人 還造成板橋大停電

新北板橋區滿平街一處新建工地今天晚上驚傳工安意外，工地吊車進行鋼筋吊掛作業，疑因吊載鋼筋過重致吊臂折斷，工人許姓男子遭折斷吊臂壓中救出送醫仍宣告不治。這起意外還造成工地鄰近地區大停電及號誌故障，經台電人員全力搶修已於晚間7時30分恢復正常供電。

新北市板橋區滿平街溪州公園旁一處新建工程工地，今晚6時14分發生一起工地意外，由駕駛黃姓男子（63歲）操作大型吊車進行鋼筋吊掛作業，疑因吊載鋼筋過重導致吊臂不堪負荷折斷，工人許男（52歲）因閃避不及當場被壓在倒下的吊臂下方，6時55分經消防人員救出時已無生命跡象，緊急送亞東醫院搶救仍宣告不治，確實意外發生原因現由警方調查釐清中。