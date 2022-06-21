八旬老嫗倒臥路面 警撐傘雙腳當「椅背」給她倚靠
基隆市年過80歲的陳姓老婦人，被人發現倒在馬路上。警員劉柏佑、陳思捷前往協助送醫，並以警車防護，拿雨傘幫忙遮蔭，暖心舉動獲得民眾肯定。
基隆警四分局今天表示，19日下午3點多接獲通報，中山三路有名老婦人倒臥路中央，擔心發生危險。中華路分駐所執行巡邏勤務的警員劉柏佑、陳思捷趕赴現場，看到陳姓老婦人躺臥路面，察看詢問發現意識清楚，但表示全身癱軟無力。
員警指揮過往車輛減速慢行，警員撐攙扶老婦人起身坐在地上，並以雙腳供依靠。當天原本艷陽高照，但後來變天飄雨，警員撐傘遮雨，以免老婦人淋濕受寒，陪同等到消防局救護車前來救護送醫。
警四分局呼籲民眾，家中如有年邁長者需獨自外出時，應特留意安全，可為其配戴愛心手鍊或在衣物繡上聯繫電話、配戴供識別身分之飾品，或可多利用科技通訊設備（如智慧型電子手環、手錶），遇有類似情況時，即可透過緊急求救系統發出求救訊息。
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