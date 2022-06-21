八旬老嫗倒臥路面 警撐傘雙腳當「椅背」給她倚靠

基隆市年過80歲的陳姓老婦人，被人發現倒在馬路上。警員劉柏佑、陳思捷前往協助送醫，並以警車防護，拿雨傘幫忙遮蔭，暖心舉動獲得民眾肯定。

基隆警四分局今天表示，19日下午3點多接獲通報，中山三路有名老婦人倒臥路中央，擔心發生危險。中華路分駐所執行巡邏勤務的警員劉柏佑、陳思捷趕赴現場，看到陳姓老婦人躺臥路面，察看詢問發現意識清楚，但表示全身癱軟無力。

員警指揮過往車輛減速慢行，警員撐攙扶老婦人起身坐在地上，並以雙腳供依靠。當天原本艷陽高照，但後來變天飄雨，警員撐傘遮雨，以免老婦人淋濕受寒，陪同等到消防局救護車前來救護送醫。