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6月初剛考到駕照...18歲青年騎檔車雙載 自撞電桿雙亡
剛滿18歲、6月初才考到駕照，開心上路練車，沒想到卻遇上死劫。新竹縣新埔鎮昨晚發生一起死亡車禍，林姓男子向朋友借檔車騎車載李男，兩人同為18歲，昨晚行經竹115線，疑似不熟檔車操作，自摔滑行衝撞電線桿，事發後經救護車分別送往桃園2家醫院，不幸雙雙搶救不治。
昨晚20時34分許，警方接獲民眾報案，新埔鎮竹115線有交通事故，員警到場發現為18歲李姓男子倒臥路旁，電桿旁還遺留一輛紅色檔車，隨即先將李男送醫；警方調查檔車車主另有其人，連繫後車主表示，車上應有2人，警方再返回事發地點尋人，最後在事發邊坡下方找到18歲駕駛林男，兩名傷者分別送往楊梅天成醫院、怡仁醫院搶救，可惜無法挽回2條年輕生命。
警方表示，林男6月初考到普通重機駕照，昨晚向友人借檔車，載著李男由楊梅往新埔方向行駛，疑似因不熟檔車操控，又遇上下坡連續彎道，騎士疑似行駛至事故地點滑倒後撞擊電桿，路人經過發現進而報警處理。
警方調查發現，雙方抽血檢測均無酒精反應，調閱監視器確認為6月剛考到駕照的林男後載李姓男子，可惜憾事無法挽回。
新埔分局藉此呼籲民眾，剛取得駕照之騎士，應對於道路駕駛更為謹慎，將安全擺在首要位置，以避免發生事故。
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