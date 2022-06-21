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高雄造船廠釀1死工安意外 工人摔4米高船艙急救不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄年約50歲趙姓吊車工人，今下午3時許在旗津區某造船廠工作時，疑施工不慎跌落4公尺高的船艙，高雄港務消防隊獲報後，派員前往搶救，在船艙內拉出受傷的趙男，趙到院前失去生命徵象，急救2小時後宣告不治，高雄市政府勞檢處已派員至造船廠，釐清事發原因。

據了解，發生意外的遠洋漁船已進船塢維修約1個月，今天下午進行浮球子機安裝工程，造船廠雇用吊車至廠區，在船邊執行吊掛作業，當時趙男站在船艙蓋上，準備進行吊掛作業，疑似艙蓋板晃動，導致趙重心不穩，摔落艙底重傷昏迷。

高雄港務消防隊案發後派員到場，將受困艙底的趙男吊掛至船邊，但趙獲救時已失去生命徵象，送醫急救後，今下午5時許宣告不治。

阮綜合醫院表示，趙男除了頭部撕裂傷，跌落當下已無呼吸心跳，醫護不放棄全力搶救，仍急救無效死亡。高雄市政府勞檢處獲報後，已派員到船廠，釐清事發原因，並確認雇主有無落實安全措施。

趙男吊掛上來時，已失去生命徵象，急救後不治。圖／讀者提供
趙男吊掛上來時，已失去生命徵象，急救後不治。圖／讀者提供

勞檢 高雄市

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