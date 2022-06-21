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影／壯年男反鎖家中喊「救命」15小時 警獲報1分鐘解圍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市游姓男子在18日晚間欲外出時，發現租屋處的大門故障，遭反鎖屋內，因游遺失手機，無法向外界聯繫，游因擔心吵到鄰居，只敢在聽到門外有人出入時，不斷敲打牆壁、房門喊救命，事隔15小時後才有鄰居聽到，替他報警，警方也從門縫拿到游鑰匙後，替他開門解圍。

第四警分局大墩所在19日上午11時許，接獲陳姓市民報案，稱有鄰居被反鎖在屋內，請求警方協助，警方到場時，受困的游姓男子（34歲）從門縫將鑰匙交給警方，警方不到一分鐘即打開房門，替游男解圍。

游男表示，前一晚8時許要出門，發現門鎖壞了打不開，手機又遺失，無法聯繫房東，因擔心不斷敲打房門、牆壁會影響鄰居，所以只敢在聽到門外有人出入時，才會拍打牆壁，一度有想攀爬窗戶求助，但因太危險而作罷，直至當天上午11時許，才有住戶聽到幫他報警。

大墩所長曾一峯說，民眾遇困難時切勿慌張，應保持冷靜才能好好思考解決方式，無論大小事員警定會秉持同理心及高度的熱忱給予協助。

台中市游姓男子因門鎖壞掉受困屋內，事隔15小時後才等到警方解圍。圖／第四警分局提供
台中市游姓男子因門鎖壞掉受困屋內，事隔15小時後才等到警方解圍。圖／第四警分局提供
台中市游姓男子因門鎖壞掉受困屋內，事隔15小時後才等到警方解圍。圖／第四警分局提供
台中市游姓男子因門鎖壞掉受困屋內，事隔15小時後才等到警方解圍。圖／第四警分局提供

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