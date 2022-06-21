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上班族爬合歡山失聯困溪谷 還好「跑山獸」出馬找到人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

新竹一名石姓男子19日攀登合歡北峰並踏訪「台灣池」，原訂單攻來回，卻遲未返家，隔天也沒去上班，家人昨晚焦急通報119協尋，經消防人員及「跑山獸」羅培德合力搜救，今在合歡溪谷尋獲受傷的石男，順利將其吊掛送醫，性命無礙。

據了解，53歲石姓男子19日獨自前往攀登合歡北峰，並踏訪附近知名景點「台灣池」，原定一日單攻往返，近中午時還有拍照片傳給親友，未料當天遲未返家，隔天也沒去上班，親友打手機又打不通，察覺有異，急忙通報119幫忙協尋。

南投縣消防局指出，昨天傍晚6時25分左右獲報，有民眾攀登合歡北峰失聯2天，通報警方及當地消防，先是在合歡北峰登山口發現石男轎車，研判他人仍在山區，考量其失蹤點在南投、花蓮縣界，兩地消防局均調遣鄰近分隊派員搜救。

消防人員依周邊山勢研判石男可能在台灣池附近走錯路而迷途，雖大致定位可能失蹤區塊，但合歡北峰至西峰搜索範圍仍相當廣闊，且周邊溪谷陡峭險峻，「跑山獸」羅培德獲知合歡山區又有山難後，今天凌晨從埔里出發熱心加入搜救行列。

羅培德與消防人員根據親友提供的相關的照片及大致時間，推斷並規劃可能要搜索的範圍及路線，而因羅培德擁有超強越野腳力，主動請纓前往溪谷搜尋，果然在今上午7時許在距登山口約1.2公里的合歡溪谷，找到失聯2天的石姓男子。

羅培德妻子羅勃．依婉說，石男疑在溪谷滑倒骨折，羅培德發現他時渾身濕透且無法行走，先為他換上乾的衣褲，並以露宿袋包住防失溫，隨後通報其他搜救員；消防局表示，眾人到場將石抬至空曠處，直升機吊掛下山送醫，所幸性命無礙。

南投縣消防局也提醒，合歡群峰除了合歡西峰，其他多被登山界認為是較容易攀登的百岳，但只要是山域就有潛在風險，尤其合歡群峰山徑錯綜複雜，且溪谷陡峭險峻，過去也曾有登山客迷途受困，因此上山仍要謹慎規畫準備，勿掉以輕心。

「跑山獸」羅培德在合歡北峰下方合歡溪谷找到受傷受困的石姓男子。圖／羅勃．依婉提供
「跑山獸」羅培德在合歡北峰下方合歡溪谷找到受傷受困的石姓男子。圖／羅勃．依婉提供

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