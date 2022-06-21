男單攻合歡北峰失聯 「跑山獸」與警消空勤合力救援成功

53歲石姓男子單攻合歡北峰失聯，家人向警方報案，並委託「跑山獸」羅培德協助，順利在合歡溪附近找到疑有失溫、受傷的石男。空勤直升機今天成功吊掛，交消防局救護車送醫。

太魯閣國家公園管理處20日晚間6時26分接獲南投消防局119轉報，指合歡北峰有1名石姓登山客（58年次）於19日攀登合歡北峰當天來回，但他的家人於19日晚間11時未聯繫上，因此向警方報案。

太管處合歡山管理站調派3名巡查員及保七第九大隊1名警員配合花蓮縣消防局協助搜索，發現失聯者車子停放登山口附近。

今天接獲家屬委託民間搜救的「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）回報，已接觸到失聯者，石男意識清楚，身體受傷可行走，位置在合歡溪附近。

消防人員4人、太管處3人、保七九大隊1人及家屬1人自管理站往合歡溪水源頭進入，今天上午10時33分接觸到「跑山獸」及失聯的石男，石男疑失溫狀況且胸痛、摔傷。