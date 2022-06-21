台南消防新獲准三款急救藥品 集訓第一線高階救護員

台南市消防局最近取得「救護新三箭」、三款可使用急救藥品，第五大隊今天舉辦「高級救護技術員 EMT-P新進藥教育訓練」。介紹這三項新開放藥物、給藥途徑、劑量控制與實際應用討論，強化救護能力，市民能有更好的院外緊急救護，提升存活率。

五大隊表示，五大是台南救災救護案件數最多單位，配合消防局緊急救護科更新救護技術指引、引進新藥物，為進一步提升救護能力，召集所屬28名可執行多項預立醫囑、高階救命術的高級救護技術員(EMT-P)訓練。

救護教官團擬訂相關訓練計畫，配合新採用心肺功能停止患者可用「臟得樂」，心律不整、心肌梗塞患者用「阿斯匹靈」預防血栓惡化，創傷大出血患者用「止血明」降低患者大出血，訓練第一線人員能盡速熟悉。

消防局長李明峯表示，防疫期間消防局不忘提升救護品質，橫向聯繫衛生局、醫療指導醫師加上市長黃偉哲大力支持，逐漸放寬EMT-P在預立醫囑下用藥處置，希望高級救護技術員能做到更多、更好現場處置，提升心肺功能停止、創傷、心肌梗塞患者到院前存活率。