詐騙集團流竄 彰化鄉間老人上當買千元快篩劑

政府管制購買公費快篩試劑，有詐騙集團到彰化縣鄉間誆騙年長者「快篩試劑很難買，剛好有，要買要快。」每劑售價1500元，溪湖鎮就有一對楊姓夫婦花費3000元買兩劑，他們子女回家探視驚覺父母受騙，要求鎮公所透過里長宣導，避免再有人上當。

楊姓鎮民今天向鎮公所反映，他的父母沒搬到市區，留在鄉間祖厝居住，昨（2日）他返家探視，父母拿出兩組快篩試劑（每組1支）說有醫療人員登門聲稱現在疫情嚴峻，很難買到，特惠價每支1500元，能買到算是好運，如果被買走就沒得買，他的父母趕快買兩支備用。

先前政府實施實名制買快篩，民眾持健保卡社區藥局依照實名制買快篩，初期掀起排隊買快篩的熱潮。彰化縣衛生局表示，目前不需依身分證字號的尾數單、雙分流，仍維持實名制。

溪湖鎮施姓開業藥師說，政府以「輪」作為購買周期，每一輪日數不一定，現在是第二輪，每一輪每人憑健保卡買5劑，合計500元，市售同品牌快篩試劑5劑，合計900元，他在今年春節前賣過5劑、1800元的快篩試劑，是目前賣過最高價的疫情。