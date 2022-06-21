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影／白牌司機撞老翁逃逸影像曝光 原來通緝心虛

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄璩姓老翁6月19日騎車遭轎車撞飛，傷重送醫仍昏迷，兒子公開跪求警方查凶，車禍影像今天曝光，白牌租賃車司機林姓男子涉嫌肇事逃逸，今天中午警方逮捕他到案，查出他因身負2案被通緝中，去年就曾被控肇事逃逸，這場車禍後擔心被捕，才心虛肇逃，全案依公共危險等罪嫌查辦。

6月19日清晨6點多，66歲的璩姓男子騎機車要送餐到台南給兒子，經過高雄市新興區中山路和七賢路口，遭1輛轎車撞上，手腳及頭部受傷，送醫後仍昏迷中，但肇事轎車逃逸，璩的兒子因他命危，在網路Dcard論壇發文求救，昨天接受媒體採訪時還下跪磕頭，要警方查明真相，找出肇事者。

高雄市新興警分局查出，涉嫌撞璩翁逃逸的白色轎車是租賃車，是28歲的林姓男子租車當白牌計程車。警方查出林的落腳處，今天中午，到高雄市苓雅區林的阿嬤住處找他，他自知躲不過警方查緝，下樓隨警方回新興警分局到案。

據查，林姓男子曾在服役期間，因涉陸海空軍刑法違反部屬職責，去年10月，經高雄地檢署通緝；去年5月他又在高雄市苓雅區福德二路，騎機車涉嫌撞傷人，事後被傷者控告肇事逃逸，也由高雄地檢署偵辦，但他屢傳未到案，雄檢今年1月再對他發布通緝。

林姓男子（右二）涉嫌撞飛老翁肇事事逃逸，今天中午到案。記者林保光／翻攝
林姓男子（右二）涉嫌撞飛老翁肇事事逃逸，今天中午到案。記者林保光／翻攝
林姓男子（右）涉嫌撞飛老翁肇事事逃逸，今天中午向警方投案。記者林保光／翻攝
林姓男子（右）涉嫌撞飛老翁肇事事逃逸，今天中午向警方投案。記者林保光／翻攝

高雄市 通緝 車禍

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