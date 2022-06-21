150公里驚魂！高雄失智翁從三民區騎到南橫埡口

家住在高雄市三民區的翁姓老翁疑似有失智症，獨自騎機車出門，隔天中午在距離150公里遠的南橫埡口因機車沒油，招手攔車請求遊客協助，警方獲報到場，根據翁姓老翁機車車牌資料聯繫上家屬，並先將翁姓老翁帶回派出所提供熱食，終於結束兩天一夜的驚險外出。

據了解，今年71歲的翁姓老翁疑似有失智症狀，本月16日中午時分趁家人不注意，僅穿一件短袖加薄羽絨外套就偷偷騎機車出門，中途疑似迷路，就這樣一路從三民區騎到桃源區梅山青年遊客中心，晚上在遊客中心門口就地睡覺，隔天起床又繼續往天池方向走。

直到17日中午12時許，翁姓老翁騎到台20線臨105便道26公里處接近埡口，疑似機車沒油，他將機車停在一旁，神情慌張的招手希望攔下路過車輛協助他回家，有熱心遊客發現翁姓老翁，立即打電話報警。

員警找到翁姓老翁時，他無法說明自己身分及住家地址，身上也無可證明身分證件、只剩現金幾百元，已經2天沒吃東西，員警先將翁姓老翁帶回派出所，提供熱食、熱水果腹，並協助將機車騎回派出所停放。

員警以翁姓老翁機車車牌聯繫上家屬，當晚11時許翁姓老翁家屬到派出所接人時表示，家人只是出門一下下，幾個小時回到家就發現他失蹤，立即出動全家找人，原以為只是在市區裡亂晃，沒想到騎到距離100多公里遠的桃源，山區夜晚溫度驟降，加上山路崎嶇蜿蜒、落石，幸好熱心民眾、員警及時提供協助，否則後果不堪設想。