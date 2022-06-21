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大甲幼獅工業區意外 一名工人恢復心跳另一人確診轉送
台中大甲幼獅工業區汙水處理廠，今天中午二名工人施工時，污水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，二名工人疑似吸入沼氣，一人當場無呼吸心跳，一人昏迷，經搶救後已恢復呼吸心跳，另一人檢查為新冠肺炎確診者，硫化氫中毒，將轉送台中榮總治療。
大甲光田醫院表示，鄭姓工人（65歲）到院時一度失去生命跡象，經CPR，目前在急診室已恢復血壓心跳，但仍昏迷，送加護病房中；許姓工人（47歲）則硫化氫中毒，因確診新型肺炎，將轉送台中榮總就醫。
台中市大甲幼獅工業區今天中午發生意外，二名工人工作時，疑似吸入沼氣，一人當場無呼吸心跳，一人昏迷，都送醫急救，47歲許姓工人，意識不清，送往大甲李綜合醫院急救，65歲鄭姓工人當場無呼吸心跳，送往大甲光田醫院急救。
報案人表示現場有人昏迷，疑似吸入硫化氫，現場是幼獅工業區汙水處理廠處理工業區廢水，污水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，台中市勞檢單位已接到通報，派員到場調查意外原因中。
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