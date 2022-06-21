吊牌車鑽漏洞重新請牌上路 新北警自檢 檢調今搜派出所

新北市警局去年8月接獲檢舉，樹林警分局三多派出所5名員警，疑似配合代辦業者鑽交通法規漏洞，員警在街頭攔查民眾駕駛未懸掛車牌名車，開立吊銷牌照舉發單，再至監理單位重新驗車並請領新車牌，讓原本因危險駕駛、行車超速60公里以上，遭吊扣車牌6個月，已暫時無法使用的汽車，得以掛新車牌重新上路。

市警局去年10月主動向新北地檢署自檢，地檢署檢察官今天指揮調查新北市調處調查官，會同市警局搜索樹林三多派出所、板橋後埔派出所及涉案員警住處等5處地點，並帶5名員警至市調處偵訊。

據了解，去年時任樹林分局三多派出所5名員警，疑似配合代辦業者利用交通法規漏洞，讓原因違反道交條例第43條，包括危險駕駛、行車超速60公里以上等反道交條例，遭吊扣車輛牌照6個月，無法使用的汽車，借由該車又行駛於道路遭員警開立吊銷牌照舉發單，之後再至監理單位重新驗車並請領新的車輛牌照，規避車輛無法上路使用問題。

新北市警局表示，經查自2020年9月到2021年8月，時任三多派出所5名員警，經手共有800多件攔查未懸掛車牌告發案件，經調查疑與代辦業者有對價關係，涉嫌違反貪汙治罪條例在案，今天由新北地檢署檢察官指揮市調處調查官共同實施，搜索樹林三多派出所及板橋後埔派出所及涉案員警住處等5處地點。

市警局強調，除主動報請新北地檢署偵辦，同時於2021 年11月將該法律漏洞問題函文新北市政府交通事件裁決處，新北市政府交通事件裁決處另於2022年1月已將此問題函文反映交通部公路總局在案，交通部公路總局並辦理道路交通管理處罰條例第66條部分列修正條文，避免有心人士再次利用規範不足之處得利