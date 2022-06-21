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加不明粉末「保養」有人信 六旬翁佯濾水器員工詐財
台中市黃姓老翁曾佯裝濾水器員工詐財的紀錄，今年4月間，黃騎機車前往南區時，發現一名何姓男子獨居在家，認為有機可趁，向何佯稱檢查濾水器後，謊稱器材需要保養，加入不明粉末後，向何收取1500元，何經家人告知才知上當，台中地檢署依詐欺取財罪起訴。
起訴指出，黃姓老翁（68歲）在今年4月7日下午2時許，騎機車前往台中市南區福東街時，發現何姓男子一人在家，黃向何佯裝是濾水器員工，按門鈴向何佯稱要檢查濾水器，何不疑讓黃入屋查看。
黃翁檢查何家的濾水器後，又騙何男濾水器需要保養、維護，再加入一包不明粉末後，向何男收取1500元的維護費用，何男不疑付錢，黃翁騎車離開，何男向女兒告知後，何女兒認為父親已上當受騙，向警報案。
檢方調查時，黃翁否認犯行，辯稱沒有自稱濾水器員工，而摻入的不是不明粉末，而是「離子交換樹脂」，但不被檢方採信，依詐欺取財罪起訴。
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