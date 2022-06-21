台南七股嘉南大圳遭偷倒重油汙染 環保局宣布破案開罰
農田水利署西港分線灌溉水路遭偷倒重油汙染，環保局與警方鎖定郭姓嫌疑人；環保局表示，郭嫌偵訊後昨天坦承，將重油傾倒於工廠旁溝渠，依水汙染防治法最高可處300萬罰鍰。
環保局19日清晨接獲七股區民眾通報，指農田水路遭重油污染，會同相關單位稽查並緊急應變攔汙清油；與西港警分駐所、佳里警分局偵查隊追查。
環保局表示，依民眾通報地點、油漬痕跡追蹤，當天就發現當地一家歇業多時的工廠，並於廠後方發現一個小型儲油桶，油桶旁3個水桶裡都有重油痕跡。另附近水溝、地面都有明顯且新的油漬，油漬沿至嘉南大圳岸堤都有殘留痕跡。
環保局指出，稽查員依現場情況判定工廠68歲郭姓負責人涉有重嫌。郭經營的工廠歇業多年，但儲油桶裡仍留有近半的重油，他在18、19日陸續以水桶裝重油，傾倒入工廠旁溝渠，前後6趟，估計倒入約120公斤重油。
環保局稽查檢驗科表示，19日清晨接到通報後，水利局、農田水利會等緊急動員與應變攔汙清油、抽油。農田水利會也暫停放水至灌溉渠道，油汙未流入農田及七股潟湖。
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