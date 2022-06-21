他慶生不勝酒力大鬧街頭 被逮還傷及3警員

23歲的尤姓男子生日與友人飲酒，在馬路上亂吼亂叫，附近民眾見狀報案，警方上前勸阻，尤男揮手毆打到場處理的女警，另外在警員阻擋下，還讓黃姓、羅姓警員手臂有擦挫傷，警方強勢將他上銬帶回，依妨害公務罪送辦。

警方表示，尤男本月16日因生日為了慶生，與友人到西門町附近飲酒，但尤男不勝酒力下，在凌晨4點多時，竟然跑到街上大吵大鬧，引來附近民眾側目。

萬華警分局西門町派出所員警獲報趕往現場，上前制止時，尤男卻衝向馬路中央，為避免危害其他用路人及保護他的安全，警方立即將尤男拉到路邊，並依法實施保護管束。

只是過程中，尤男因爲反抗，出手毆打吳姓女警臉部，並且咬傷右手手指，另外還造成黃姓、羅姓警員手臂擦挫傷，尤的行為又涉嫌妨害公務，被現場員警使用辣椒水以強制力上銬逮捕。

到早上時，尤男清醒後，辯稱對於妨害公務行為表示不記得，事後只感到十分懊悔。全案警詢後依妨害公務罪嫌送辦。

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