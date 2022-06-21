偷倒重油汙染嘉南大圳 台南環警合作揪出元凶

農田水利署嘉南大圳台南西港分線灌溉水路，日前遭人傾倒重油汙染，南市環保局快速鎖定郭姓男子涉嫌，警方突破其心防，郭坦承將重油傾倒於工廠旁溝渠，環保局表示，依水汙法最高可處300萬罰鍰，將視危害程度告發。

環保局表示，6月19日清晨接獲七股區民眾通報，指農田水路遭重油汙染，立即會同相關單位稽查並緊急攔汙清油，也與西港分駐所、佳里分局偵查隊攜手溯源追查。

經依油漬痕跡追蹤，當天下午就發現附近有家歇業多時的工廠，並於廠後方發現小型儲油桶，油桶旁3個水桶裡都有重油痕跡。另外，附近水溝、地面都有明顯且新的油漬，油漬沿至嘉南大圳岸堤皆有殘留痕跡。

稽查人員研判該工廠郭姓負責人涉有重嫌，經警方道德勸說，以及鉅細靡遺採集、蒐證、比對為證，郭自知難以脫責，坦承傾倒重油於工廠旁溝渠內。

環保局指出，郭經營的工廠歇業多年，但儲油桶裡仍留有近1/2的重油，郭18、19日陸續以水桶裝重油，傾倒入工廠旁溝渠，前後來回6趟，估計倒入約120公斤重油。