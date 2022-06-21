集集火葬場糾紛再起 舊住持人馬為實名制大鬧辦公室

南投縣集集慈德寺新舊住持糾紛又起，日前又傳出舊住持旗下法師因不滿家屬入廟需實名登記，而大鬧廟方辦公室，整個過程皆被監視器記錄下來，目前集集分局已接到報案單，強調會秉公受理報案。

慈德寺油車坑火葬場是彰投兩縣最重要的火葬場，集集火葬場六月初因慈德寺新舊住持交接後，引發經營權的一連串爭端，甚至傳出遭黑衣人騷擾，廟方發文以「有黑衣人滋擾，影響員工權益和安全」將在7月1日停業，向縣府提出將在停止營運後，上周13日數名法師頭戴鴨舌帽，甚至拿起櫃台前塑膠椅朝辦公區砸，並拿起掃把與辦公用品做勢要攻擊工作人員與保全，並且出言恐嚇。

南投民政處長吳燕玲說，油車坑火葬場是彰投唯一的私人火葬場，每年火化1萬具遺體，現在也配合防疫政策，火化新冠肺炎確診者，月初出現經營爭議，縣府已經介入處理，日前更依殯葬管理條例，不准業者因私人紛爭為由停業，影響公眾權益，日前也與業者達成共識，不會冒然影響每年上萬具遺體火化和確診者的遺體火化。