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老翁送餐出車禍兒子跪求抓肇事者 警方找到肇逃男
高雄璩姓男子6月19日騎車遭轎車撞飛，傷重送醫仍昏迷，兒子昨天在車禍案發地，公開跪求查凶，今天中午，警方查獲林姓男子涉案肇事逃逸，正追查全案中。
6月19日清晨6點多，66歲的璩姓男子騎機車要送餐到台南給兒子，經過高雄市新興區中山路和七賢路口，遭1輛轎車撞上，手腳及頭部受傷，送醫後仍昏迷中，但轎車肇事後逃逸。
璩男兒子因他命危，在網路Dcard論壇發文求救，指肇事者將他父親撞飛後逃逸，希望肇事者能自首並誠心道歉。璩男兒子昨天接受媒體採訪時還下跪磕頭，要警方查明真相，找出肇事者。
據了解，今天中午左右，高雄市新興警分局員警找到涉嫌開車肇事者，帶回林姓男子（28歲），正深入查辦全案。
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