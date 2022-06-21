「籃框下卡位」男涉碰撞對手致十字韌帶斷裂 過失傷害遭訴

王姓男子2020年間到台北市士林運動中心報隊打藍球，涉違反「圓柱體原則」在李男上籃落地前，衝到籃框下卡位，李男落地時和王男碰撞倒地，造成十字韌帶斷裂。士林地檢署偵結，依過失傷害罪嫌起訴。

起訴指出，現年41歲王男2020年7月12日下午3時許，在士林運動中心5樓多功能綜合球場打球，和李男所屬隊伍進行籃球比賽，涉嫌在比賽進攻或防守時，違反圓柱體原則，在李男起跳上籃落地前，站在李男原則上受允許的動作空間，致李男落地時碰撞王男右手、右側身體、右大腿，李男跌倒在地致左側前十字韌帶斷裂。

王男堅稱，沒有過失傷害，這是正常的籃球比賽，他根本就沒有撞人，當時「衝到籃框下卡位」是李男往他身上跳，碰到後摔倒，李男自己重心不穩撞倒他，才彈出去。他聲稱，籃球場上會有接觸動作，他靠近李男時，如果裁判認為有犯規就會吹哨，沒有違反規則，不是故意傷害對方，籃球比賽本來就有風險。

證人們證稱，李男被王男用屁股撞擊下盤，才會失去重心。李男投籃的起跳點與落點不同，王男往前走，可能要搶籃板或防守，當時王男先到定點位置，占據落點位置，不是合法防守位置。

檢方找來專業的張姓、孫姓裁判教練作證。裁判稱，圓柱體原則就是雙手與肩同寬，繞一圓圈的範圍，是進攻、防守原則，不能侵入此範圍；上籃防守都會往前，球員往上跳投、防守時，有時會有接觸，下來就應在各自的位置上，才是合法的接觸。

張姓裁判指出，這是籃球場上滿常見的情況，他認為王男有違反圓柱體原則；但依據現場影片顯示，王男站在原位沒有跳起，王男是判斷自己沒有犯規。孫姓裁判認為，因王男所在位置不是面對對手，所以是不合法的防守位置。