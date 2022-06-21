影／匯一千美元投資白銀幣？警檢視購買流程有疑急阻

台中市劉姓婦人在網路上加入陌生的通訊軟體帳號後，欲匯入1000美金到對方指定帳戶內，購買「白銀幣」投資，但在銀行欲辦理匯款時，即被行員察覺異狀，通知警方到場，警方檢視劉婦與對方的對話後，發現劉婦不是直接向合法機構購買，而是匯款到私人帳戶內，趕緊阻止劉婦匯款。

第二警分局立人所警員盛君心、王楚翔在17日時，接獲轄區銀行行員通報，劉姓婦人（48歲）欲匯款1000元美金（約3萬元台幣）到一個私人帳戶內，劉婦向行員表明匯款目的是為投資「白銀幣」，但因是匯款至私人帳戶，與常見交易虛擬貨幣的程序有異，因此報警。

劉婦起初面對警員關心，提醒購買虛擬幣有高風險遭到詐騙，劉婦直說「我不是買比特幣，是買白銀幣」，警方經劉婦同意後檢視手機，查看其手機對話紀錄，發現劉婦是宣稱透過一家叫「Coach123」公司，與陌生網友取得聯繫後，加入對方提供的LINE帳號，對方再透過該帳號告知劉婦如何操作才能獲利，要求匯款美金到指定帳戶內。

警員提醒，此為常見的詐騙手法，在網路平台散布高獲利的投資訊息後，提供通訊軟體帳號讓民眾加入，再透過該帳戶向民眾謊稱高獲利，要求民眾匯款投資，但民眾匯款後不久，對方就會不知去向，導致血本無歸，劉婦聽完後，打消匯款念頭。

第二警分局長陳家銘表示，虛擬貨幣市場是新興的投資領域，每天都有投資新手前仆後繼地進入，但稍有不慎，就會成為詐騙集團的待宰羔羊。