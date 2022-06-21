影／夫妻同車飄K味 不配合警方攔檢遭噴辣椒水

蘇姓男子搭妻子駕駛的轎車，車內飄出K他命氣味，遇警方攔車，但妻子不配合停車受檢，員警即對車內噴辣椒水才迫使蘇妻停車，查獲蘇涉嫌持有少許K他命。全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌查辦。

警方表示，蘇妻因不配合停車受檢，仍開車行進，因員警在車旁可能危及員警安全，根據「警察人員使用防護型應勤裝備注意要點」第3點，警察人員依法執行職務遭受強暴、脅迫、抗拒或其他事實需要，認為使用防護型噴霧器較適當，才依法使用辣椒水，迫使蘇妻停車，依法有據。

警方表示，6月19日凌晨1點多，蘇姓男子（25歲）搭妻子所駕駛的轎車，經過高雄市鳳山區新富路，與鳳山警分局忠孝派出所長陳宗靖、警員王璽崴擦身而過，當時轎車車窗拉下，車內飄出濃厚K他命氣味，所長陳宗靖「就算戴口罩還是聞見刺鼻氣味」，才按鳴喇叭示意停車受檢，此時後座另名乘客林姓男子（26歲）還趁機將K菸丟出窗外，蘇妻試圖開車逃離，警方才朝將關上車窗的駕駛座噴辣椒水。

警方朝車內噴辣椒水，蘇妻首當其衝，馬上停車跑出，不停咳嗽，蘇與林也受不了辣椒水的刺鼻氣味，配合下車受檢，警方在後座搜出1包K他命和K盤，蘇才承認持有K他命。