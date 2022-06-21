跟蹤騷擾防制法上路半月 台南永康連三件「不當追求」

跟蹤騷擾防制法6月施行至今半個多月，台南市永康警分局已接獲3人報案遭「不當追求」，其中一人決定不提告、2件移送法辦、1人聲請保護令。

永康警分局表示，這3件跟騷案件都是「不當追求」案件，行為人除不斷寄送禮品、信件給被害人，更會到被人住處邊蹲點、盯梢，行為人無視被害人拒絕，持續不斷瘋狂追求行為，令被害人感到恐懼並且嚴重干擾日常生活，只好報警求助。

警方表示，3件都依規定對行為人開立書面告誡，並由轄區派出所員警個別送達，約制告誡，制止行為人再有跟騷行為。

警方指出，為維護被害人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，員警第一時間調閱監視器通知行為人到案說明，且函請台南地檢署偵辦；「秉持每案必破精神」積極查辦，達到保障被害人安全功效。