跟蹤騷擾防制法上路半月 台南永康連三件「不當追求」
跟蹤騷擾防制法6月施行至今半個多月，台南市永康警分局已接獲3人報案遭「不當追求」，其中一人決定不提告、2件移送法辦、1人聲請保護令。
永康警分局表示，這3件跟騷案件都是「不當追求」案件，行為人除不斷寄送禮品、信件給被害人，更會到被人住處邊蹲點、盯梢，行為人無視被害人拒絕，持續不斷瘋狂追求行為，令被害人感到恐懼並且嚴重干擾日常生活，只好報警求助。
警方表示，3件都依規定對行為人開立書面告誡，並由轄區派出所員警個別送達，約制告誡，制止行為人再有跟騷行為。
警方指出，為維護被害人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，員警第一時間調閱監視器通知行為人到案說明，且函請台南地檢署偵辦；「秉持每案必破精神」積極查辦，達到保障被害人安全功效。
永康分局表示，跟蹤騷擾發生原因包括迷戀、追求占有未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等，為預防更嚴重危害發生，除加強宣導，更呼籲被害人要勇於報案，捍衛自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言