詐騙集團吃鱉！台南7旬嬤聽完「健保卡被盜刷」果斷報警

台南市70歲劉姓老太太昨天接獲電話，對方聲稱她健保卡被健保局通報遭他人盜刷導致鎖卡，請她須先匯款繳清3萬5790元，然後再依其指示操作解決鎖卡問題，劉聽完直接認定是詐騙集團，直呼：「太扯了！健保卡怎麼刷錢？」，除向警方諮詢，還說:「詐騙宣導她攏有咧聽，沒那麼好騙！」。

劉老太太昨天上午10點到市警三分局海南派出所報案，她接到假冒新北市政府警察局周姓警員電話，謊稱她健保卡被健保局通報遭他人盜刷導致鎖卡，請她須先匯款繳清3萬5790元，然後再依其指示操作解決鎖卡問題，她聽完直接認定是詐騙集團，直呼：「太扯了！健保卡怎麼刷錢？」，向警方報警請求協助。

警員了解後，除告知阿嬤此為詐騙集團慣用手法，如假冒機構或公務員詐財，更覺得此詐騙集團很不用心，吹牛不打草稿，手法如此粗糙，想騙阿嬤卻踢到鐵板，被7旬阿嬤識破。阿嬤也告知警方：「詐騙宣導她攏有咧聽，沒那麼好騙」，警方也覺得欣慰，成功阻詐3萬5790元。