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真心交友卻換絕情恐嚇 他手抖報警得這答案 安心了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名男子日前在交友軟體上認識女網友，昨邀對方見面，但對方不但沒出現，還接到自稱女網友公司經理恐嚇電話，要求支付5萬元遊戲點數，還傳多張被毆打照，讓他嚇到報警求助；警方識破是詐騙手法，阻止他匯款，讓他安心回家。

大園分局大園派出所昨天11時許接獲呂姓男子（26歲）報案，自稱遭陌生人士恐嚇，對方要對他不利，請警方趕緊到場幫忙。

由於呂男報案時語氣慌張，無法清楚表達事情來龍去脈，警員黃有畯、陳俊達擔心發生危險，隨即前往他所在地了解案情。

呂男見警方到場，仍緊握手機、身體止不住顫抖，明顯受驚，自稱前幾天透過交友軟體認識一名女網友，兩人相約昨在超商見面，但她卻沒在約定時間出現，只傳訊息要求購買1000元的遊戲點數給她，作為向經理報備伴遊的費用。

呂男不疑有他，依照指示將遊戲點數序號拍給女網友後，突然接到不明來電，對方自稱是女網友的公司經理，聲稱已掌握呂男個資，要他再買5萬元點數，又傳送多張被害人遭毆打照片，威脅「若不照辦，就是這下場」，讓他頓時被嚇到不知所措。

員警聽完，隨即安撫呂男的情緒，並告知是常見詐騙手法，不要輕易上當；經員警說明，呂才恍然大悟，驚覺受騙，同時也感謝警方的熱心，幫助他守住辛苦存下的積蓄，安心返家。

呂男相約女網友見面，沒想到卻收到被毆打照片，威脅他買點數，讓他嚇得全身發抖，報警求助。記者楊湛華／翻攝
呂男相約女網友見面，沒想到卻收到被毆打照片，威脅他買點數，讓他嚇得全身發抖，報警求助。記者楊湛華／翻攝
呂男得知是遇到詐騙集團，終於放心回家。記者楊湛華／翻攝
呂男得知是遇到詐騙集團，終於放心回家。記者楊湛華／翻攝

交友軟體 詐騙

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