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桃園失智翁深夜迷路 老翁妻被台中警這一句話感動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

桃園一名失智老翁南下尋友，在台中深夜迷路，員警帶他回派出所，再打電話讓他家人放心，員警電話中一句：「不用擔心、我們會照顧他」，員警照顧他整晚，老翁妻說很安心又感動。

76歲失智張姓老翁6月18日下午，搭車南下至台中梧棲尋找友人，他忘了友人住處，獨自在梧棲區港埠路徘徊，晚上10點多，熱心民眾發現老翁兩眼無神、喃喃自語，無助的來回徘徊，上前詢問才知道老翁迷失方向，向警方報案。

台中市清水警分局安寧派出所警員鄭景灃、阮怡婷獲報後，立即到場了解，老翁表示他從桃園搭火車到台中市梧棲區找朋友，突然忘記朋友家位於何處，也不知道如何返家，警方發現老翁患有失智情形，先帶他回派出所休息。

警方透過電腦查詢老翁住家，並以電話聯絡心急的家人，老翁之妻得知他安全後，雖然高興，但表示自己年紀大且深夜無法立即南下台中，但又不知如何安頓丈夫，員警電話中向老翁妻說：「你不用擔心，先讓伯伯在我們派出所內休息，我們會照顧他，等白天你再慢慢過來接回。」

由於正值深夜，員警問老翁才發現他已一日未進食，老翁表示自己沒有牙齒，無法咀嚼麵條，警員鄭景灃為讓老翁溫飽，立即到便利商店，自掏腰包買碗熱粥給老翁果腹，並提供礦泉水給他補充水份。

隔天上午，家屬匆忙趕來派出所，老翁妻見到丈夫安全無虞後很高興，她說有警察照顧自己安心及感動，頻頻向警方點頭致謝，感謝警方照顧她丈夫一整晚，使其能平安返家。

清水警分局安寧派出所長王凱政呼籲，民眾家中如有失智長者，平常應多加注意其生活起居及出入動向，防止走失意外發生。

桃園失智老翁南下台中深夜迷途，台中警照顧他整晚。圖／警方提供
桃園失智老翁南下台中深夜迷途，台中警照顧他整晚。圖／警方提供
桃園失智老翁南下台中深夜迷途，台中警照顧他整晚，老翁妻感謝警察。圖／警方提供
桃園失智老翁南下台中深夜迷途，台中警照顧他整晚，老翁妻感謝警察。圖／警方提供

失智 梧棲

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