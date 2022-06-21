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1歲確診女童高燒40度 父開車急奔派出所求警開道送醫
高雄1歲女童因確診，日前在家中高燒40度不退，女童父親察覺後，深怕延誤就醫，一邊報警求助，同時開車載著女兒前往派出所請求警方協助；員警見狀立即駕駛巡邏車一路鳴笛，順利在10分鐘內，讓王男將女兒送抵醫院治療。
岡山警分局橋頭分駐所6月19日晚上7時14分許，接獲35歲王男報案稱，女兒因確診高燒不退，需要協助就醫。員警才掛掉電話沒多久，便開掉一輛轎車駛入分駐所門口，接著王男便跑進所內，向警方求助。
據了解，王男1歲女兒因確診，高燒40度不退，深怕延誤就醫，幼兒身體支撐不住，會有生命危險；才著急邊報警，邊開車趕往分駐所求助。
員警得知後，立即駕駛巡邏車一路鳴笛開到，原定要15分鐘才能趕抵義大醫院急診室，順利在10分鐘內抵達；事後王男也感謝警方出手相助，才能讓女兒快速就醫。
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