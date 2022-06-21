快訊

《刺胳針》研究：Omicron引發新冠後遺症風險比Delta低！醫師提醒一件事

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

台灣考招淪四不像 看美國名校怎麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1歲確診女童高燒40度 父開車急奔派出所求警開道送醫

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄1歲女童因確診，日前在家中高燒40度不退，女童父親察覺後，深怕延誤就醫，一邊報警求助，同時開車載著女兒前往派出所請求警方協助；員警見狀立即駕駛巡邏車一路鳴笛，順利在10分鐘內，讓王男將女兒送抵醫院治療。

岡山警分局橋頭分駐所6月19日晚上7時14分許，接獲35歲王男報案稱，女兒因確診高燒不退，需要協助就醫。員警才掛掉電話沒多久，便開掉一輛轎車駛入分駐所門口，接著王男便跑進所內，向警方求助。

據了解，王男1歲女兒因確診，高燒40度不退，深怕延誤就醫，幼兒身體支撐不住，會有生命危險；才著急邊報警，邊開車趕往分駐所求助。

員警得知後，立即駕駛巡邏車一路鳴笛開到，原定要15分鐘才能趕抵義大醫院急診室，順利在10分鐘內抵達；事後王男也感謝警方出手相助，才能讓女兒快速就醫。

高雄1歲女童因確診，日前在家中高燒40度不退，女童父親直奔派出所請員警協助。記者陳弘逸／攝影
高雄1歲女童因確診，日前在家中高燒40度不退，女童父親直奔派出所請員警協助。記者陳弘逸／攝影
高雄1歲女童因確診，日前在家中高燒40度不退，女童父親直奔派出所請員警協助。記者陳弘逸／攝影
高雄1歲女童因確診，日前在家中高燒40度不退，女童父親直奔派出所請員警協助。記者陳弘逸／攝影

岡山 義大

延伸閱讀

轎車橫停騎樓 警自曝開單寬容「否則整排住戶會到警局抗議」

影／雙方經路口疑未放慢速度碰撞 騎機車老翁傷重不治

台3線苗栗三灣路段機車滑衝對向轎車 16歲騎士送醫不治

1歲童遙指海面 白沙屯淨灘神救援、喚回載浮載沉男子

相關新聞

酒測值0.77！29歲女酒駕敞篷跑車載友返淡水 撞死工人還想繼續開

29歲林姓女子今（21日）凌晨2時許，酒駕BMW雙門敞蓬跑車，從台北市載著28歲黃姓女友人回新北市淡水，行經竹圍派出所前...

廣角鏡／貨車撞翻 打盹司機沒受傷

廿四歲江姓男子昨天中午開大貨車送貨，行經新店區中興路二段準備上中興陸橋時直撞水泥橋墩，路燈、護欄等交通設施都被撞毀，大貨...

1歲確診女童高燒40度 父開車急奔派出所求警開道送醫

高雄1歲女童因確診，日前在家中高燒40度不退，女童父親察覺後，深怕延誤就醫，一邊報警求助，同時開車載著女兒前往派出所請求...

三度潛入社區大樓行竊 遭屋主撞見竟謊稱「來還鑰匙」

高雄25歲蔡姓男子日前潛入楠梓某社區大樓行竊，意外竊得某住戶房門鑰匙及磁扣，蔡男竟三度登門，試圖行竊未逞，還撞見屋主，竟...

失業想吃牢飯？ 向警局扔信號彈

廿四歲許姓男子昨天上午到新北市蘆洲警分局扔信號彈，擲中大門反彈燃起熊熊火光，員警奪門滅火抓人，許跑約五十公尺蹲下就逮；他...

貧病瘦成皮包骨 3兄弟老大過世

彰化和美葉家3兄弟因貧病交迫，被發現時已瘦到皮包骨，連日來3人陸續送醫，62歲葉家老大4天二度進出醫院，昨天不幸過世。彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。