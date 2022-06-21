三度潛入社區大樓行竊 遭屋主撞見竟謊稱「來還鑰匙」

高雄25歲蔡姓男子日前潛入楠梓某社區大樓行竊，意外竊得某住戶房門鑰匙及磁扣，蔡男竟三度登門，試圖行竊未逞，還撞見屋主，竟謊稱「要將鑰匙歸還」，隨後倉皇逃跑。事後屋主報警，警方通知蔡男到案，警詢後，將他依竊盜及侵入住宅罪嫌移送。

經查發現，蔡男19日晚間騎車到楠梓區一處社區大樓，並從大樓後門徒手推門進入，然後轉乘電梯上樓，並在9、10樓逐間開門試圖行竊未得逞，最後發現受害屋主房門未鎖，便入內竊取掛於門旁鑰匙及磁扣。

由於當時蔡男沒發現值錢物品便離去，20日凌晨二度開啟該住戶房門，見房內有人便隨即離去，但他仍未罷休，同一天晚上第三度返回該住處行竊，卻發現房門被用鏈條上鎖，還試圖用手解開，卻驚動房內住戶。

當時住戶撞見試圖開門的蔡男，他竟辯稱，「要將鑰匙歸還」；隨後便把偷來的鑰匙及磁扣，交還屋主後逃離。當天屋主便向楠梓分局楠梓派出所報案，警方也隨即通知蔡男到案說明。