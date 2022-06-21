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酒測值0.77！29歲女酒駕敞篷跑車載友返淡水 撞死工人還想繼續開
29歲林姓女子今（21日）凌晨2時許，酒駕BMW雙門敞蓬跑車，從台北市載著28歲黃姓女友人回新北市淡水，行經竹圍派出所前時，直接撞上道路施工交管的54歲方姓工人，雖淡水馬偕醫院近在咫尺，但方男仍傷重不治，林女酒測值0.77，當場被警方帶回。
現場工作人員表示，該路段正施作刨路、鋪瀝青工程，林女撞上交管的方男後竟還想加速離開，其他工作人員趕緊用車輛擋住其去路。
跑車擋風玻璃布滿網狀裂痕，可見當時衝擊力道。警方調查，林女今晨在台北喝了幾杯紅酒，開著要價兩百多萬的敞篷車載黃女回淡水，但卻撞上方男，方男緊急送醫仍傷重不治。
由於竹圍派出所就在對面，所內警員立刻衝出將林女、黃女帶回，林女酒測值高達0.77，詢後依公共危險、過失致死罪嫌送辦，同車黃女則依道交條例裁罰六千至一萬五千元罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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