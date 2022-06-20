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21歲政大女學生騎車「高速自撞」 人拋飛15米顱內出血亡
黃姓女子就讀政治大學二年級，昨天中午上完家教準備找朋友吃飯，騎車行經祥和路往安和路時，高速自撞中央分隔島，車倒地、人噴飛，當場失去呼吸心跳。警、消趕抵，發現她顱內出血，緊急送醫搶救，一度恢復呼吸心跳，孰料今天下午不治身亡。
警、消昨天中午12點14分獲報，安祥路發生自撞車禍，趕抵發現黃女（21歲）倒在機車15公尺之外，她頭部大面積出血、下巴更是凹陷撞碎，緊急送新店慈濟醫院急救，一度恢復心跳，但最後因顱內出血惡化，今天下午5點多宣告不治。
由於事發路段沒有監視器畫面，警方根據目擊者說詞釐清案情，初步推測黃女因高速行駛、不慎擦撞中央分隔島後，重心不穩摔車。經抽血檢測，黃女無酒駕，她家屬對死因無意見；警方依規定報請檢察官相驗後，將協助家屬處理後續事宜。
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