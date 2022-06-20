影／男登山客在雪山弓水營地疑高山症 空勤直升機救回
登山團一行8人今天要攀登台中和苗栗交界的雪山，一名63歲男登山客疑高山症急需下山就醫，空勤總隊黑鷹直升機飛往救援，台中市消防局派救護車載送就醫。
台中市消防局今天下午3點15分獲報，一行8人登山團，其中63歲林姓登山客在弓水營地疑似高山症，需要消防人員協助救援，消防局立即派遣梨山分隊共4人，由王文廷分隊長帶隊前往。
下午4點10分申請空勤總隊直升機由清泉崗機場起飛，吊掛成功後，載往東勢區河濱公園，直升機抵達東勢區河濱公園，患者意識清醒，由新社消防分隊救護車將患者後送東勢農民醫院。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天下午接獲救援任務後，派編號NA-702黑鷹直升機，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛柯維碩、機工長蔡維倡，消防署特搜隊隊員:劉承閎、李法寬執行任務。
下午4點32分飛抵目標區，確認待救者後完成高、低空偵查與風向判定、高度調整，由消防署特搜員李法寬出艙實施吊掛作業，1傷者吊掛進艙後，下午4點57分，直升機飛抵東勢河濱公園落地。
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