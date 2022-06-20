嘉縣警查獲電纜線大盜 台電捐贈12萬元獎勵金
嘉義縣警方日前於嘉義縣布袋鎮、六腳鄉破獲2起台電電纜線竊盜案，起出電纜線長約160公尺，將犯嫌依法送辦。台電嘉義區營業處長許一女下午到嘉義縣警察局捐贈獎勵金12萬元感謝警方查緝。
警方表示，偷剪電纜線，嚴重影響民生用電，布袋分局、朴子分局警方獲報後立即成立專案小組，循線追查犯嫌以營業小客車為交通工具，經多日埋伏、跟監，於犯嫌再度犯案之際一舉將竊嫌查緝到案，該嫌共犯下4起電纜線竊案，警方起出電纜線長約160公尺（重約100餘公斤），並追查出涉嫌收受贓物之回收業者，全案依法移送偵辦。
該2案犯嫌日前由嘉義地檢署起訴，台電公司嘉義區營業處長許一女今天下午特地到縣警局，各贈獎勵金6萬元給朴子分局、布袋分局，感謝嘉義縣警方積極查緝，以遏止竊盜歪風，維護民眾用電安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言