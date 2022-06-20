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嘉縣警查獲電纜線大盜 台電捐贈12萬元獎勵金

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警方日前於嘉義縣布袋鎮、六腳鄉破獲2起台電電纜線竊盜案，起出電纜線長約160公尺，將犯嫌依法送辦。台電嘉義區營業處長許一女下午到嘉義縣警察局捐贈獎勵金12萬元感謝警方查緝。

警方表示，偷剪電纜線，嚴重影響民生用電，布袋分局、朴子分局警方獲報後立即成立專案小組，循線追查犯嫌以營業小客車為交通工具，經多日埋伏、跟監，於犯嫌再度犯案之際一舉將竊嫌查緝到案，該嫌共犯下4起電纜線竊案，警方起出電纜線長約160公尺（重約100餘公斤），並追查出涉嫌收受贓物之回收業者，全案依法移送偵辦。

該2案犯嫌日前由嘉義地檢署起訴，台電公司嘉義區營業處長許一女今天下午特地到縣警局，各贈獎勵金6萬元給朴子分局、布袋分局，感謝嘉義縣警方積極查緝，以遏止竊盜歪風，維護民眾用電安全。

台電嘉義區營業處長許一女（右）捐贈獎勵金共12萬元感謝警方查緝，嘉義縣警察局長陳明君（左）代表接受。圖／嘉義縣警局提供
台電嘉義區營業處長許一女（右）捐贈獎勵金共12萬元感謝警方查緝，嘉義縣警察局長陳明君（左）代表接受。圖／嘉義縣警局提供
竊嫌利用高級轎車做為犯案交通工具。圖／嘉義縣警局提供
竊嫌利用高級轎車做為犯案交通工具。圖／嘉義縣警局提供
竊嫌的做案工具。圖／嘉義縣警局提供
竊嫌的做案工具。圖／嘉義縣警局提供
台電嘉義區營業處長許一女（中）捐贈獎勵金共12萬元感謝警方查緝。圖／嘉義縣警局提供
台電嘉義區營業處長許一女（中）捐贈獎勵金共12萬元感謝警方查緝。圖／嘉義縣警局提供

嘉義 台電 竊盜

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