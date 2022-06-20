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重機男自撞分隔島倒地 車友煞車不及追撞輾壓不治

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市劉姓男子與車友曾姓、李姓男子一行人，昨天分騎3輛紅牌重型機車，行駛龍潭區台三乙線的龍源路彎道，劉男自撞分隔島倒地，李男煞車不及陸續追撞曾男、劉男，劉男送醫不治，檢警與法醫今天下午相驗，研判劉男頸椎動脈破裂出血致死。

龍潭警方調查，41歲劉姓男子與一群紅牌重型機車車友7、8人，昨天在龍潭區台三乙線騎乘重型機車，前往大溪區石門水庫方向，一行重機車友騎經台三乙線龍源路彎道，劉男突然失控自撞中央分隔島摔車，人車倒地。

後方車友曾男（38歲）看見緊急煞車，多位重機車友隨之閃避而過，後方李男（39歲）騎乘重型機車疑閃避不及，撞上曾男重機倒地，重機滑行撞擊輾壓劉男，重機零件散落一地，119據報將劉男送醫不治，李男輕傷、曾男未受傷，3人酒測或抽血值0、均無酒精反應。

警方懷疑這起車禍，可能是車友行駛未保持安全車距，檢警與法醫相驗劉姓重機騎士死因，初步研判劉男頸椎動脈破裂出血致命，家屬無意見，檢方將劉男遺體交還家屬處理善後。

桃園重型機車台三乙線自摔，後方車友重機倒地滑行輾壓車禍，一人死亡。記者曾增勳／翻攝
桃園重型機車台三乙線自摔，後方車友重機倒地滑行輾壓車禍，一人死亡。記者曾增勳／翻攝
桃園重型機車台三乙線自摔，後方車友重機倒地滑行輾壓車禍，一人死亡。記者曾增勳／翻攝
桃園重型機車台三乙線自摔，後方車友重機倒地滑行輾壓車禍，一人死亡。記者曾增勳／翻攝

重機 石門水庫 桃園

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