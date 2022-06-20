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轎車橫停騎樓 警自曝開單寬容「否則整排住戶會到警局抗議」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局施姓警員今天執勤時對違停車輛開罰單，他在自己經營的臉書粉專PO照片說，第一次看到有人在騎樓這樣違停轎車，違規者不應覺得委屈，他開罰單已很寬容，否則整排住戶可能被他開罰單到大甲警分局拉白布條抗議。

台中施姓警員因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，今年5月中從市區被調至大甲警分局，他被調至大安分駐所，在轄區又一口氣開出30多張違停罰單，施在自己的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」中指出，開了30多張罰單，被民眾打電話到分駐所申訴，拿出那位民眾違停的照片，值班警員「頓時就明白我為什麼會開單了」。

施姓警員今天在臉書粉專PO上3張違停車輛照片說，第一張違停誇張，這是他第一次親眼見識騎樓這樣停轎車，車主接到罰單時，他不懂有什麼好委屈，他強調開違停車輛罰單，不管該地是否熱鬧，該怎麼停車就怎麼停車，他開罰單已經很寬容，「真的認真下來，這整排住戶都會被我開到去大甲分局拉白布條抗議」。

他的臉書粉專還PO違停照片，有機車並排停車，他強調一張罰單就是2400元，他說除非分局編排專案瘋狂取締，否則違停情形很難改善。

大甲警分局施姓警員今天對違停轎車開罰單，大嘆首次看到這種情形。圖／取自臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」
大甲警分局施姓警員今天對違停轎車開罰單，大嘆首次看到這種情形。圖／取自臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」

違停 罰單

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