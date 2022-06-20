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台南市驚傳民宅失火 16歲少女獲救受驚嚇送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區灣裡路282巷內3樓透天厝民宅，今天傍晚5點36分2樓房間燃燒雜物，16歲葉少女躲在3樓房間，經消防人員滅火後將她救出，但她飽受驚嚇，身體不適，預防性送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午5點36分接獲民眾報案，位於南區灣裡路２８２巷１１０弄內發生住宅火警，2樓冒煙，中心派遣灣裡分隊等14車30 人到場搶救。

灣裡消防分隊人員到達現場後，發現巷弄狹小，起火戶是連棟式3層樓建築物，從2樓冒煙， 馬上拉水線上2樓出水搶救，火勢隨即撲滅，當時16歲葉姓少女一度受困在3樓房間，由消防人員上樓將她帶到1樓安全處所，她受到驚嚇，身體不適送醫。消防人員說，起火點在2樓佛廳燒雜物，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市南區灣裡路282巷內民宅失火，16歲少女（右1）被救出，受到驚嚇送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區灣裡路282巷內民宅失火，16歲少女（右1）被救出，受到驚嚇送醫。記者黃宣翰／翻攝

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