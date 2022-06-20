台南市驚傳民宅失火 16歲少女獲救受驚嚇送醫

台南市南區灣裡路282巷內3樓透天厝民宅，今天傍晚5點36分2樓房間燃燒雜物，16歲葉少女躲在3樓房間，經消防人員滅火後將她救出，但她飽受驚嚇，身體不適，預防性送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午5點36分接獲民眾報案，位於南區灣裡路２８２巷１１０弄內發生住宅火警，2樓冒煙，中心派遣灣裡分隊等14車30 人到場搶救。