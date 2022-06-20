紅綠燈不亮！桃園貨車閃小狗撞壞變電箱 男酒駕被抓包
桃園市一名男子今下午駕車行經八德區路口，因閃避小狗自撞變電箱，連帶導致2處路口號誌故障，警方到場實施酒測，發現達0.28毫克，全案詢後依公共危險罪移送法辦；現場經搶修後，1個半小時後恢復正常通行。
八德警分局指出，林姓男子（28歲）今天下午1時30分許開小貨車，由中華路往桃園方向直行，在中華路、明光路口前為了閃避小狗，自撞人行道變電箱，導致中華、明光路口及中華、富裕路口兩處號誌連帶故障，影響交通。
轄區高明派出所員警獲報後趕至現場，通知台電人員維修後指揮交通，並管制中華路外側車道通行，以便維修，順利於下午3時恢復運行。
警方對林男實施酒測，發現酒測值達0.28毫克，他辯稱是早上在新北朋友家喝了一些藥酒，正在工作路上，對於肇事也十分懊悔，全案詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方也呼籲，駕駛人嚴禁酒後駕車，避免危險事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言