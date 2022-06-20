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紅綠燈不亮！桃園貨車閃小狗撞壞變電箱 男酒駕被抓包

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子今下午駕車行經八德區路口，因閃避小狗自撞變電箱，連帶導致2處路口號誌故障，警方到場實施酒測，發現達0.28毫克，全案詢後依公共危險罪移送法辦；現場經搶修後，1個半小時後恢復正常通行。

八德警分局指出，林姓男子（28歲）今天下午1時30分許開小貨車，由中華路往桃園方向直行，在中華路、明光路口前為了閃避小狗，自撞人行道變電箱，導致中華、明光路口及中華、富裕路口兩處號誌連帶故障，影響交通。

轄區高明派出所員警獲報後趕至現場，通知台電人員維修後指揮交通，並管制中華路外側車道通行，以便維修，順利於下午3時恢復運行。

警方對林男實施酒測，發現酒測值達0.28毫克，他辯稱是早上在新北朋友家喝了一些藥酒，正在工作路上，對於肇事也十分懊悔，全案詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方也呼籲，駕駛人嚴禁酒後駕車，避免危險事故發生。

林男酒駕自撞變電箱，導致2處路口號誌連帶故障，八德區中華路外側車道一度因維修無法通行。記者楊湛華／翻攝
林男酒駕自撞變電箱，導致2處路口號誌連帶故障，八德區中華路外側車道一度因維修無法通行。記者楊湛華／翻攝
林男酒駕自撞變電箱，導致2處路口號誌連帶故障約1.5小時。記者楊湛華／翻攝
林男酒駕自撞變電箱，導致2處路口號誌連帶故障約1.5小時。記者楊湛華／翻攝

桃園 酒測 人行道

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