父子檔慣竊缺錢買毒 專挑工地偷電纜線被警逮
台北市一對周姓父子檔因缺錢花用，犯下數起偷竊工地內電纜線案件，台北市警局刑警大隊獲報蒐證，前天凌晨1點多時，埋伏在萬華區某國小內，將周姓父子逮捕。警方清查，父子檔至少犯下4起竊盜電纜線案件，不法所得約36萬元。
近來北市屢傳工地電發生竊案，台北市警局刑警大隊獲報後，針對竊嫌犯罪手法及銷贓管道，分析竊盜大數據資料，鎖定周姓父子檔慣竊。
警方發現，周姓父子2人，專挑假日深夜工地保全鬆散，佯裝成工人潛入新建工程工地行竊，並隨身攜帶大型油壓剪，破壞鎖頭進入倉庫內，得手後再分工以機車載運銷贓。
警方前天凌晨1點左右，到萬華區某國小正在修建宿舍的工地內埋伏，周姓父子果然出現，開始拿出油壓剪破壞鎖頭，要竊取電纜線，這時刑大幹員上前當場將2人制服，當場查扣11捆、重達250公斤的電纜線。
分別有12件、42件竊案前科的周姓父子，坦承還犯下另外3起工地電纜線竊案，共計得手約36萬元。2人稱因染上毒癮缺錢花用，才專挑工地下手偷竊變賣換取現金。警詢後將2人依加重竊盜罪嫌送辦。
刑警大隊也提醒民眾，具有價值性的物品應妥善置於安全地點保管，工地加示警語及監視器或全天候24小時派駐保全人員看守工地，方能避免類此竊案發生。警方也會加強巡邏，維護轄區治安，請民眾如有發現任何可疑人、事、物，請立即撥打110報案，以防有心人士心存僥倖，以身試法
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