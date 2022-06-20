影／礁溪貨車撞自小客噴飛側翻 後方救護車神救援
宜蘭礁溪路與育英路口今天上午發生直行小貨車與左轉的自小客車碰撞車禍，造成小貨車噴飛後側翻，正巧一輛執勤返隊的救護車就在貨車後方，救護人員立即下車救人，貨車駕駛額頭擦傷送醫，雙方酒測值零，肇事原因尚待釐清。
警方調查，張姓男子（83年次）駕駛小貨車在礁溪路一段南往北直行，與吳姓男子（75年次）駕駛自小客車在礁溪路一段與育英路口左轉時，兩車發生碰撞；張男駕駛的貨車撞擊後噴飛側翻，滑行到路邊，後方正巧有一輛執完勤務要返隊的救護車，救護人員全程目睹車禍直呼「被撞、被撞」，接著把救護車停在貨車後方，跳下車去救人。
所幸貨車駕駛並無大礙，破壞車門後自行爬出，事故現場散落不少破損的零件，清理完畢後恢復通行。礁溪警分局呼籲用路人行經路口時慢、看、停，避免發生交通意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言