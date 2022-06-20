影／礁溪貨車撞自小客噴飛側翻 後方救護車神救援　

宜蘭礁溪路與育英路口今天上午發生直行小貨車與左轉的自小客車碰撞車禍，造成小貨車噴飛後側翻，正巧一輛執勤返隊的救護車就在貨車後方，救護人員立即下車救人，貨車駕駛額頭擦傷送醫，雙方酒測值零，肇事原因尚待釐清。

警方調查，張姓男子（83年次）駕駛小貨車在礁溪路一段南往北直行，與吳姓男子（75年次）駕駛自小客車在礁溪路一段與育英路口左轉時，兩車發生碰撞；張男駕駛的貨車撞擊後噴飛側翻，滑行到路邊，後方正巧有一輛執完勤務要返隊的救護車，救護人員全程目睹車禍直呼「被撞、被撞」，接著把救護車停在貨車後方，跳下車去救人。