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北市公園設施遭縱火 4嫌落網稱無聊才犯案被函送

中央社／ 台北20日電

北市士林區聖山公園內運動器材今天凌晨遭人縱火，警消獲報立即到場滅火、調查，循線查獲4男嫌涉案，他們供稱無聊臨時起鬨才犯案，全案詢後依涉公共危險罪函送偵辦。

台北市警察局士林分局芝山岩派出所長蔡育憲今天對外表示，凌晨2時43分許獲報轄內聖山公園內運動器材遭人縱火，立即派員到場查處，發現現場的划船機設備遭不明人士點火燃燒，所幸消防隊到場後迅速撲滅，並未造成人員傷亡。

警方調閱周遭監視器及訪查發現，案發時有1名男子使用打火機點燃划船機設備，現場另有3名男子在旁觀看，見引燃火勢後便逃離現場。

警方掌握特定犯嫌後，上午10時40分許迅速查獲涉案4嫌，分別為英國籍、波蘭籍外籍人士及2名台籍犯嫌，4男都是案發地附近居民，他們供稱是因半夜無聊，剛好行經公園才起鬨、縱火。

全案詢後，警方將4嫌依涉刑法第175條公共危險罪函請士林地檢署偵辦。

除此之外，台北市警察局中山分局中山一派出所12日下午5時許接獲民眾報案，指轄內林森北路、長安東路口的舊衣回收箱起火，警消到場撲滅火勢後，當晚7時許同址又再發生類似案件。

警方調閱畫面發現，2次案發時都恰巧有同1名男子行經、涉有重嫌，立即組成專案小組循線追緝，經分析犯嫌行為模式後，研判為年約50歲的枋姓男子涉案，並同步於警政系統發布全市協尋。

枋男犯案後為躲避警方追查，還刻意避開監視器以免洩露行蹤，但15日於大同區因行跡可疑遭警方盤查露餡。他到案供稱，他是一時興起才縱火，全案詢後依涉公共危險罪送辦。

縱火 北市 警察

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